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Здоровье

Пандемия коронавируса может угаснуть без вакцины. Мнение эксперта

Есть вероятность, что иммунитет у переболевших COVID-19 позволит пандемии угаснуть до того, как начнет активно использоваться антикоронавирусная вакцина, заявил замдиректора по науке отдела вакцин американского госагентства Food and Drug Administration (FDA) Константин Чумаков, пишет «Интерфакс».

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

«В некоторых штатах и в некоторых странах, где была действительно очень высокая заболеваемость, мы уже начинаем приближаться к этому порогу (60% переболевших). Поэтому есть надежда, что эта болезнь загаснет сама по себе, даже без вакцины. Хотя, конечно, естественно, вакцина была бы самым идеальным вариантом», — сказал Чумаков на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни».

Пока ученым не удается точно измерить степень защищенности людей, поскольку у переболевших без выраженных симптомов часто уровень антител невысокий, «а у некоторых его нет вообще», отметил вирусолог.

Тем не менее, по словам эксперта, последние данные показывают, что иммунитет все же образуется: можно измерить не уровень антител, а другой показатель — ответ клеточного иммунитета.

Между тем в Южной Корее возникли очаги распространения COVID-19 из-за штамма GH, который намного быстрее и заразнее прежних подвидов нового коронавируса. Штамм GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды нового коронавируса. Этот штамм возник в Европе, Северной и Южной Америке и регионах Африки. Таким образом, в Южную Корею его завезли.

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