Пандемия коронавируса может угаснуть без вакцины. Мнение эксперта

Есть вероятность, что иммунитет у переболевших COVID-19 позволит пандемии угаснуть до того, как начнет активно использоваться антикоронавирусная вакцина, заявил замдиректора по науке отдела вакцин американского госагентства Food and Drug Administration (FDA) Константин Чумаков, пишет « ».

«В некоторых штатах и в некоторых странах, где была действительно очень высокая заболеваемость, мы уже начинаем приближаться к этому порогу (60% переболевших). Поэтому есть надежда, что эта болезнь загаснет сама по себе, даже без вакцины. Хотя, конечно, естественно, вакцина была бы самым идеальным вариантом», — сказал Чумаков на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни».

Пока ученым не удается точно измерить степень защищенности людей, поскольку у переболевших без выраженных симптомов часто уровень антител невысокий, «а у некоторых его нет вообще», отметил вирусолог.

Тем не менее, по словам эксперта, последние данные показывают, что иммунитет все же образуется: можно измерить не уровень антител, а другой показатель — ответ клеточного иммунитета.

Между тем в Южной Корее возникли очаги распространения COVID-19 из-за штамма GH, который намного быстрее и заразнее прежних подвидов нового коронавируса. Штамм GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды нового коронавируса. Этот штамм возник в Европе, Северной и Южной Америке и регионах Африки. Таким образом, в Южную Корею его завезли.