Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 апреля 20°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Парацетамол под угрозой: российские фармкомпании хотят прератить выпуск дешевых препаратов

Ряд крупных отечественных фармкомпаний уведомили Минпромторг о намерении отказаться от производства нескольких десятков жизненно важных лекарственных препаратов.

Медицина, лекарства.
Медицина, лекарства.
CC0

В группе риска — димедрол, парацетамол, ибупрофен и другие лекарства.

Их производство стало нерентабельным из-за низкой максимально допустимой цены. Кроме того, ситуацию усугубляют удорожание импортных субстанций из-за пандемии коронавируса и падение курса рубля.

Главный исполнительный директор фармацевтической компании «Озон Хэлскеа» Андрей Горшков пояснил «Коммерсанту», что некоторые препараты уже ушли с российского рынка после падения рубля в 2014 году. То же самое может произойти и сейчас.

Ранее правительство РФ разрешило использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19.

Китайская компания «Шанхай Фармасьютикале Холдинг Ко» поставила в Россию 68 600 упаковок данного лекарства на безвозмездной основе.

Российский Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии будет распределять между другими учреждениями этот препарат.

В России упростят регистрацию лекарств для профилактики коронавируса, пишет News.ru. Соответствующее поручение было отдано президентом Владимиром Путиным правительству. В соответствии с ним кабмин может вносить необходимые изменения в нормативные акты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость