Парацетамол под угрозой: российские фармкомпании хотят прератить выпуск дешевых препаратов

Ряд крупных отечественных фармкомпаний уведомили Минпромторг о намерении отказаться от производства нескольких десятков жизненно важных лекарственных препаратов.

В группе риска — димедрол, парацетамол, ибупрофен и другие лекарства.

Их производство стало нерентабельным из-за низкой максимально допустимой цены. Кроме того, ситуацию усугубляют удорожание импортных субстанций из-за пандемии коронавируса и падение курса рубля.

Главный исполнительный директор фармацевтической компании «Озон Хэлскеа» Андрей Горшков пояснил «Коммерсанту», что некоторые препараты уже ушли с российского рынка после падения рубля в 2014 году. То же самое может произойти и сейчас.

Ранее правительство РФ разрешило использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19.

Китайская компания «Шанхай Фармасьютикале Холдинг Ко» поставила в Россию 68 600 упаковок данного лекарства на безвозмездной основе.

Российский Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии будет распределять между другими учреждениями этот препарат.

В России упростят регистрацию лекарств для профилактики коронавируса, пишет News.ru. Соответствующее поручение было отдано президентом Владимиром Путиным правительству. В соответствии с ним кабмин может вносить необходимые изменения в нормативные акты.