Правительство поручило использовать незарегистрированный препарат для лечения Covid-19

Китайская компания «Шанхай Фармасьютикале Холдинг Ко» поставила в Россию 68 600 упаковок данного лекарства на безвозмездной основе.
Российский Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии будет распределять между другими учреждениями этот препарат.
Росздравнадзор будет осуществлять мониторинг эффективности и безопасности данного препарата, пишет News.ru.
16 апреля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Владимир Путин дал высокую оценку последовательным и эффективным действиям китайских партнеров, которые стабилизировали эпидемиологическую ситуацию в стране.
«Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.