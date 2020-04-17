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Здоровье

Правительство поручило использовать незарегистрированный препарат для лечения Covid-19

Правительство РФ разрешило использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19.

Медицина, лекарства.
Медицина, лекарства.
CC0

Китайская компания «Шанхай Фармасьютикале Холдинг Ко» поставила в Россию 68 600 упаковок данного лекарства на безвозмездной основе.

Российский Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии будет распределять между другими учреждениями этот препарат.

Росздравнадзор будет осуществлять мониторинг эффективности и безопасности данного препарата, пишет News.ru.

16 апреля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Владимир Путин дал высокую оценку последовательным и эффективным действиям китайских партнеров, которые стабилизировали эпидемиологическую ситуацию в стране.

«Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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