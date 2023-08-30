30 августа
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Здоровье

Патруль ДПС спас укушенного кровососом юного сибиряка

Сотрудники ППС помогли отцу пострадавшего мальчика быстро довезти его до больницы.

Клещи
Клещи
pixabay.com

Инцидент случился в Новосибирской области.

Клещ присосался в висок мальчика на даче. Отец повез мальчика в детский травмпункт. Но по дороге автомобиль угодил в пробку, пишет vn.ru.

Мужчина обратился к сотрудникам ДПС. Они скомандовали следовать за ними, сопроводили автомобиль до медучреждения.

К счастью, клещ оказался «чистым», мальчику ничего не угрожает.

Между тем в Алтайском крае произошло несколько заражений клещевым энцефалитом. Поступило 60 человек с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, 12 из них комиссия подтвердила. Это произошло в августе. Всего за этот год от укуса клеща пострадали 7254 человека. 307 случаев - подозрение на заболевание сибирским тифом, а 76 случаев - иксодовым клещевым боррелиозом.

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