В Алтайском крае произошло несколько заражений клещевым энцефалитом

Всего за этот год от укуса клеща пострадали 7254 человека. 307 случаев - подозрение на заболевание сибирским тифом, а 76 случаев - иксодовым клещевым боррелиозом.
На данный момент в стационаре находятся 2 больных с подозрением на клещевой энцефалит, сообщает Роспотребнадзор.
Сейчас наблюдается снижение активности клещей. Но опасность присасывания клеща сохраняется в течении всего теплого периода.
При обнаружении присосавшегося клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Ранее в Алтайском крае зафиксировали шесть случаев заражения клещевым энцефалитом.