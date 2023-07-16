В Алтайском крае зафиксировали шесть случаев заражения клещевым энцефалитом

С начала сезона активности клещей в Алтайском крае зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом. Еще трое человек лежат в больницах с подозрением на заболевание. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора .

Всего с начала сезона активности клещей - с 30 марта - в поликлиники региона обратилось более 6,8 тыс. человек. Из них более 1,8 тыс. - дети. В Барнауле от укусов клещей пострадало 2,4 тыс. человек.

У более 290 пострадавших выявили заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 30 детей. Также зарегистрировано 60 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

У 50 человек зафиксировали подозрение на заболевание клещевым энцефалитом. Шесть случаев подтверждены комиссией. Среди заболевших клещевым энцефалитом - двое детей до 14 лет.

На сегодняшний день в стационарах края находятся трое больных с подозрением на заболевание.

При этом в Роспотребнадзоре отмечают снижение активности клещей в регионе.

Как защититься от клещей и что делать, если они все-таки укусили - читайте в материале altapress.ru.