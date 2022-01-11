Перед надвигающейся стужей минздрав рассказал, как жителям Алтайского края не обморозиться

Алтайские медики дали несколько советов на заметку жителям Алтайского края перед наступающими морозами.

Первым делом стоит обратить внимание на одежду. Она должна быть свободной. Можно одеваться как «капуста», чтобы между слоями одежды всегда были прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло.

Не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа.

Металлические украшения на морозе лучше не носить, так как они могут «прилипнуть» к коже, а кольца затрудняют нормальную циркуляцию крови.

От сильного ветра нужно прятаться — вероятность получить обморожение на ветру значительно выше.

Почувствовав переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место. Подойдет магазин, кафе, возможно, подъезд.

Мощный снегопад в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Если на трассе заглохла машина, лучше оставаться в ней и вызвать помощь.

Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, каждые 15−20 минут его стоит возвращать в тепло, чтобы согреваться.

«Нужно учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Значит они более подвержены переохлаждению и обморожениям, что следует учитывать при планировании прогулки», — советуют врачи.

Снегопад в Барнауле. Анна Зайкова.

Медики запрещают пить спиртное. Алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, несмотря на иллюзию согревания.

Также не нужно на морозу курить, потому что курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, соответственно, делает конечности более уязвимыми.

Вернувшись домой после прогулки по морозу, стоит обязательно убедиться в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и других частей тела.

Как уже писал altapress.ru, в Алтайском крае установилось похолодание — местами в ночные часы ожидаются морозы под -30 градусов.