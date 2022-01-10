Морозы обрушатся на Алтайский край в старый Новый год

Сибирские регионы в новогоднюю ночь по старому стилю 14 января окажутся под властью морозов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Морозы ниже -30 градусов ожидают Красноярский и Алтайский края, Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области.

«То есть отклонение от климатической нормы будет на 4−6 градусов», — сообщил Вильфанд.

В остальных же регионах России погода в новогоднюю ночь по старому календарю будет достаточно мягкой.

Как уже писал altaperss.ru, первая рабочая неделя 2022 года в Алтайском крае началась с похолодания. 10 января дневные температуры в регионе составят −6…−11 градусов. Местам будет до -16 градусов с похолоданием в течение дня.