Похолодание нагрянет в Алтайский край на старте первой рабочей недели 2022 года

Первая рабочая неделя 2022 года в Алтайском крае начинается с похолодания, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

«В отдельных районах снег, метель, в утренние часы по северо-западу местами изморозь. На дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры в регионе составят −6…−11 градусов. Местам будет до -16 градусов с похолоданием в течение дня.

Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле в начале дня слабый снег. На дорогах сильная гололедица. Температура воздуха в краевой столице −7…−9 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду.