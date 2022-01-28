Перенести на весну оказание плановой медицинской помощи рекомендовали в Сибири

Главным врачам рекомендовано с учетом эпидситуации рассмотреть возможность переноса сроков оказания плановой помощи (кроме онкологии) и диспансеризации на период после 1 марта.
При этом представитель областного Минздрава опроверг информацию СМИ о том, что оказание плановой медпомощи уже приостановлено.
Ранее власти Новосибирской области приняли решение перевести всех школьников на дистанционный режим обучения, кроме 11-классников, сообщил глава региона Андрей Травников. Он также сообщил, что готовится решение о всеобщем введении карантина школ с 31 января.