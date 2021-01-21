Первая страна в ЕС одобрила применение российской вакцины от COVID

Венгрия стала первой страной ЕС, официально разрешившей применение российской вакцины, отметили в фонде.
Указывается, что вакцина была зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
О завершении исследований препарата, которые продолжались с ноября, накануне вечером в эфире венгерского телеканала M1 рассказал директор Национального института фармакологии Матьяш Сентиваньи.
По его словам, является большим достижением тот факт, что лицензирование вакцины удалось осуществить всего за два месяца.
При этом для начала применения вакцины потребуется еще и одобрение Национального центра общественного здравоохранения, которое должно появиться через несколько недель. Именно эта организация будет проверять каждую партию вакцины, прибывающую в страну.