Первая страна в ЕС одобрила применение российской вакцины от COVID

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.

Венгрия стала первой страной ЕС, официально разрешившей применение российской вакцины, отметили в фонде.

Указывается, что вакцина была зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.

О завершении исследований препарата, которые продолжались с ноября, накануне вечером в эфире венгерского телеканала M1 рассказал директор Национального института фармакологии Матьяш Сентиваньи.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

По его словам, является большим достижением тот факт, что лицензирование вакцины удалось осуществить всего за два месяца.



При этом для начала применения вакцины потребуется еще и одобрение Национального центра общественного здравоохранения, которое должно появиться через несколько недель. Именно эта организация будет проверять каждую партию вакцины, прибывающую в страну.