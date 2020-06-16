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Здоровье

Первая вакцина от коронавируса не остановит пандемию, заявили ученые

Спешка при разработке вакцины от коронавируса нового типа может привести к снижению ее качества — такое мнение высказали опрошенные агентством Bloomberg ученые.

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

«Отчаянный способ не дать экономике рухнуть под тяжестью Covid-19 может означать, что власти согласятся на вакцину, которая не дает людям умереть, но не помешает им заразиться коронавирусом», — приводит агентство слова ученых Имперского Лондонского колледжа.

Помимо этого, по словам врачей, зачастую, технологии, используемые при разработке вакцины, ранее не использовались на людях и их эффективность не доказана клинически, пишет ura.ru.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что первую вакцину от коронавируса в России планируют выпустить этой осенью. Ее производством займется Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).

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