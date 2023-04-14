Первые симптомы рака легкого назвал онколог

Александр Серяков — врач-онколог, руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника» — назвал признаки, которые могут говорить о ранней стадии рака легкого. Об этом сообщает «mail.ru.здоровье».

Самыми распространенными симптомами рака на ранней стадии могут быть навязчивый кашель, боль в груди, отдышка, частые инфекционные заболевания дыхательной системы.

По мере развития заболевания у больного могут появиться кровяные примеси в мокроте, беспричинная потеря веса, быстрая утомляемость, слабость, анемия.

Для выявления заболевания применяют такие методики, как рентгенография, компьютерная томография, бронхоскопия с биопсией, анализ крови на онкомаркеры.

Врач предупреждает — обнаружить рак на ранней стадии довольно трудно. Некоторые методики, такие как флюорография, могут пропускать новообразования в легких.

Рак легкого — один из самых распространенных видов онкологических заболеваний. В России эта патология встречается у каждого четвертого онкопациента мужского пола.

Ранее барнаульский стоматолог рассказала о страшных последствиях плохой гигиены рта.