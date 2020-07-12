Песков охарактеризовал людей, отрицающих коронавирус

«Как минимум они кажутся невеждами, в худшем случае — безумцами. Эта болезнь существует и эта болезнь особенная, временами страшная», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, болеть «временами страшно». Он подчеркнул — человек испытывает «неизведанные какие-то ощущения».

Песков сам перенес коронавирусную инфекцию, пишет News.ru. И уже вернулся к активной жизни.

По данным на 12 июля, коронавирусом за сутки в России заболели 6615 человек в 84 российских регионах.

Так, Алтайский край по числу инфицированных COVID-19 не может выйти из «пике». За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 232 инфицированных коронавирусом, сообщает оперштаб.

Тяжелобольных пациентов на 12 июля 97человек, из них 25 находятся на аппарате ИВЛ. Всего скончалось 122 человека, в том числе 52 случая от COVID-19, 67 случаев — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.