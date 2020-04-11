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Здоровье

Песков рассказал о здоровье президента РФ Владимира Путина

Здоровье Владимира Путина отменное, это видно по графику президента России — мероприятий в нем стало больше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

«Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. Естественно, работать приходится гораздо более интенсивно», — сказал представитель Кремля.

Большая часть сотрудников администрации, которые задействованы в обеспечении деятельности президента РФ, ежедневно сдают тест на COVID-19, отметил Песков, пишет bfm.ru.

Работа президента осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах, отметил ранее пресс-секретарь российского лидера.

«Он не живет в своей квартире. У него есть квартира, есть в Москве. Он живет в государственной резиденции — это первое. Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие. Что касается ношения маски, там, где публичные мероприятия, вы знаете, что мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы заранее могли тесты сдать участники этих мероприятий», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, планирует ли Путин подать личный пример гражданам и остаться на несколько дней дома или носить медицинскую маску.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что купил себе «блокатор вирусов» в виде бейджа, который можно носить на пиджаке,

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