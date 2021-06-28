Песков заверил, что обязательной вакцинации во всей стране не будет

Принятие некоторыми региональными властями решений об обязательной вакцинации от коронавируса работников определенных отраслей экономики не означает, что обязательная вакцинация будет введена во всей стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

У Пескова спросили, не считают ли в Кремле, что рано или поздно обязательная вакцинация будет введена во всех регионах.

«Нет, это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий. Это не решение об обязательной вакцинации. Это решение об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики», — сказал Песков.

«В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия для работы в некоторых отраслях, условия обязательной вакцинации. Но это, опять же, не является обязательной вакцинацией для всех граждан», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Накануне Роспотребнадзор Республики Алтай ввел на территории региона обязательную вакцинацию для работников отраслей, которые входят в группу риска.

До 30 июля все должны быть привиты первым компонентом вакцины. Вторая аппликация должна быть проведена не позднее 30 августа.

Таким образом в республике рассчитывают к концу лета привить не менее 60% населения.