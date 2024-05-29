29 мая
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Здоровье

Петербуржцы получили ожоги более 80% тела из-за солнца

Трое петербуржцев получили сильные ожоги из-за палящего солнца, сообщает «Фонтанка».

Пляж.
Пляж.
Fleepik

27 мая девушка решила позагорать возле своего дома. Под вечер ей понадобилась помощь. Медики диагностировали ожог более 80% тела первой степени и 2% второй степени.

У другого жителя схожая ситуация. Молодой человек загорал под жгучим майским солнцем и уснул на полтора часа, после этого его так же доставили в реанимацию с 80% ожога тела.

Пляж.
Пляж.
Fleepik

Врачи объясняют, что любителям позагорать нужно опасаться гиповолемического шока, который наступает в момент длительного воздействия ультрафиолета.

«Он проявляется тошнотой, головокружением, возможной потерей сознания, снижением количества выделяемой мочи. При таких симптомах, характерных для шокового состояния, требуется незамедлительная госпитализация», — сообщает заведующий 1-м ожоговым отделением Института скорой помощи им. Джанелидзе Павел Крылов.

Так же врач посоветовал людям, которые еще не загорали в этом году, совсем не принимать солнечные ванны.

«Если бы это было не первое нахождение на солнце в этом году, то может быть все и обошлось бы. Но когда кожа «нетренированная», попытка достичь максимального результата от загара губительна. Когда первичный контакт с солнцем приводит к такому тяжелому поражению кожи, то в течение года мы не рекомендуем целенаправленно загорать. Понятно, что человек может выходить на улицу, может купаться в море, но загорать не следует», — предупреждает Павел Крылов.

Ранее врачи рассказали, кому нельзя долго гулять под летним солнцем.

Екатерина Коваленко

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