Певица Кончита Вурст сообщила о своем положительном ВИЧ-статусе

Как сообщает певец, диагноз ему поставили еще много лет назад. При этом артист отмечает, что не хотел публично афишировать свой ВИЧ-положительный статус, однако один из близких Нойвирту в прошлом людей стал угрожать ему распространением этой информации.

"Я никому не позволю пугать меня и влиять на мою жизнь", — заявил певец, пишет "Росбалт".

Ранее сообщалось, что Кончита Вурст собирается отказаться от образа бородатой певицы.

Нойвирт получил известность после победы на песенном конкурсе "Евровидение-2014" в сценическом амплуа женщины с бородой. В финале конкурса певец исполнил песню Rise Like a Phoenix.