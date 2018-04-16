Певица Кончита Вурст сообщила о своем положительном ВИЧ-статусе

Австрийский артист Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, сообщил на своей странице в соцсети Instagram о своем положительном ВИЧ-статусе.
Как сообщает певец, диагноз ему поставили еще много лет назад. При этом артист отмечает, что не хотел публично афишировать свой ВИЧ-положительный статус, однако один из близких Нойвирту в прошлом людей стал угрожать ему распространением этой информации.
"Я никому не позволю пугать меня и влиять на мою жизнь", — заявил певец, пишет "Росбалт".
Ранее сообщалось, что Кончита Вурст собирается отказаться от образа бородатой певицы.
Нойвирт получил известность после победы на песенном конкурсе "Евровидение-2014" в сценическом амплуа женщины с бородой. В финале конкурса певец исполнил песню Rise Like a Phoenix.
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