23 декабря
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Здоровье

Пик заболеваемости гриппом придется на Новый год

Иммунолог Владимир Болибок рассказал НСН, что в некоторых регионах Росси пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на Новый год. Это связано с тем, что организм «отвык от вируса».

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0

Владимир Болибок сообщил, что у тех россиян, кто сделал прививку от гриппа, меньше шансов заболеть в Новый год. В большей опасности находятся непривитые. Они могут тяжело перенести заболевание, так как их организм «отвык от вируса».

Иммунолог отметил, что к концу года ситуация стабилизируется в тех городах, где раньше всех начался рост заболеваемости. Это Москва, Санкт-Петербург и крупные города. Но в некоторых регионах, «стартовавших позже», пик гриппа и ОРВИ придется на Новый год.

Для профилактики вируса Болибок посоветовал носить маски:

«Еще надежные средства профилактики — это маски, дистанцирование, проветривание помещений, умывание рук и лица. При ношении маски вероятность заразиться падает в 20 раз», — заключил врач.

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