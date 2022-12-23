Пик заболеваемости гриппом придется на Новый год

Иммунолог Владимир Болибок рассказал НСН , что в некоторых регионах Росси пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на Новый год. Это связано с тем, что организм «отвык от вируса».

Владимир Болибок сообщил, что у тех россиян, кто сделал прививку от гриппа, меньше шансов заболеть в Новый год. В большей опасности находятся непривитые. Они могут тяжело перенести заболевание, так как их организм «отвык от вируса».

Иммунолог отметил, что к концу года ситуация стабилизируется в тех городах, где раньше всех начался рост заболеваемости. Это Москва, Санкт-Петербург и крупные города. Но в некоторых регионах, «стартовавших позже», пик гриппа и ОРВИ придется на Новый год.

Для профилактики вируса Болибок посоветовал носить маски: