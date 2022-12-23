Пик заболеваемости гриппом придется на Новый год

Владимир Болибок сообщил, что у тех россиян, кто сделал прививку от гриппа, меньше шансов заболеть в Новый год. В большей опасности находятся непривитые. Они могут тяжело перенести заболевание, так как их организм «отвык от вируса».
Иммунолог отметил, что к концу года ситуация стабилизируется в тех городах, где раньше всех начался рост заболеваемости. Это Москва, Санкт-Петербург и крупные города. Но в некоторых регионах, «стартовавших позже», пик гриппа и ОРВИ придется на Новый год.
Для профилактики вируса Болибок посоветовал носить маски:
«Еще надежные средства профилактики — это маски, дистанцирование, проветривание помещений, умывание рук и лица. При ношении маски вероятность заразиться падает в 20 раз», — заключил врач.
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