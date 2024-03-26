Пить меньше — строить больше. Министр здравоохранения Алтайского края вывел идеальную формулу долголетия

Увеличение зарплат медработников, прирост кадров в больницах, новые поликлиники — в министерстве здравоохранения подвели итоги прошлого года. Чего еще добились медики, и как это поможет жителям Алтайского края — в материале altapress.ru.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов назвал ключевые проблемы здравоохранения в крае: низкую рождаемость и высокую смертность, дефицит кадров, доступность лекарственного обеспечения, состояние зданий медорганизаций. Рассказываем, что с этим делают и что хотят делать в будущем.

Проблемы демографии

Основной вызов для края — вопрос снижения смертности. К 2024 году планируемая общая продолжительность жизни должна составлять 72,5 года. К 2030 году хотят сделать так, чтобы люди доживали в среднем до 77 лет.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Дмитрий Лямзин

Основные причины, вносящие вклад в общую смертность — это болезни системы кровообращения (42%), онкология (17%), внешние причины (8%). Одной из главных внешних причин Дмитрий Попов называет употребление алкоголя:

«Наша задача — обратить внимание на трудоспособный возраст. В прошлом году умерли почти 7 тыс. человек из этой возрастной категории, — рассказал министр. — Эта тенденция связана в том числе с употреблением алкоголя и сопутствующими алкоголь-ассоциированными заболеваниями».

Попов добавил: министерство сейчас работает над конкретными решениями, как снизить уровень употребления алкоголя в Алтайском крае, поскольку это «основной бич взрослого населения».

Наталья Белоцкая, заместитель министра здравоохранения Алтайского края, отметила, что в 2023 году от отравления алкоголем, а также лекарствами, наркотиками и химическими веществами немедицинского назначения погиб 571 человек.

С длительным употреблением алкоголя в министерстве также связывают многие случаи самоубийств.

Кадры и деньги

Последние несколько лет в крае уменьшалось количество врачей. В 2023 году ситуация переменилась — их стало на 94 больше. По количеству средних медицинских работников в плюс еще не вышли, но их стало уходить в 17 раз меньше.

По словам министра, за последние пять лет зарплаты медицинских работников выросли более чем на 30%. Удваиваются социальные выплаты — уже в апреле их начнут начислять совместно с Социальным фондом.

Стали доступнее диагностика, лечение и выдача лекарств во фтизиатрии, психиатрии и наркологии. Увеличились зарплаты медработников этих направлений.

Итоговая коллегия министерства здравоохранения Алтайского края. Дмитрий Лямзин

Дмитрий Попов также отметил, что стало меньше медицинских организаций с кредиторской задолженностью. На начало 2022 года их в регионе было 36. Общая сумма долга составляла 450 млн рублей. К концу марта нынешнего года осталась всего одна организация с задолженностью — на 33 млн рублей.

По особому критерию теперь будут оценивать эффективность работы руководителей медицинских организаций — по количеству увольнений (не более 10% медперсонала).

Министр подчеркнул, что гордость медицинской отрасли — это люди. Попов отметил наших врачей, которые работали в сентябре 2023 года в ЛНР. Они осмотрели более 3 тыс. пациентов, провели более 700 функциональных исследований, зафиксировали 795 впервые выявленных заболеваний. В апреле туда планируют отправить еще одну бригаду.

Губернатор Виктор Томенко с награжденными врачами. Дмитрий Лямзин Награды медицинским работникам на коллегии 22.03.2024. Дмитрий Лямзин

Губернатор Виктор Томенко вручил медикам правительственные награды.

Строительство и ремонт

Развитию инфраструктуры также уделили внимание на встрече.

Дмитрий Попов отметил: Алтайский край — самый насыщенный в стране в части медицинской инфраструктуры. Регион находится на первом месте по количеству медорганизаций, на втором — по количеству ФАПов и сельских врачебных амбулаторий. И будут строить еще.

Справка

В 2023 году в крае построили девять ФАПов, четыре врачебные амбулатории и две поликлиники. Ввели в эксплуатацию поликлинику в селе Алтайское и инфекционный корпус в Павловске. Совокупный объем финансирования составил 2,7 млрд рублей. Также отремонтировали 108 медицинских зданий — за 1,2 млрд рублей.

Дмитрий Попов обозначил планы на текущий год. Продолжат реконструкцию здания туберкулезной больницы и строительство хирургического корпуса краевого центра охраны материнства и детства. Начнут возводить офтальмологическую больницу.

Планируется построить 21 ФАП и семь врачебных амбулаторий. А также две поликлиники — в Мамонтовском районе и в Барнауле.

Техническое обеспечение тоже улучшилось. В 2023 году приобрели 334 единицы медицинского оборудования, 27 из них — «тяжелое». В 42 ФАПах края появились аппараты ЭКГ, которые дистанционно передают данные в Кардиологический диспансер. Закупили также оборудование, с помощью которого диагностируются скрытые сердечно-сосудистые заболевания, и аппараты для суточного мониторирования артериального давления. Региональный бюджет направил на это 1,6 млрд рублей.

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