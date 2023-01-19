19 января
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Здоровье

Плановые операции возобновили в Бийске после долгого перерыва

В Бийске проведение плановых операций возобновили в городской больнице № 2 после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Хирургическая операция.
Хирургическая операция.
СС0

Во время пандемии пациентам, которым требовалась плановая операция, приходилось ездить в Барнаул, а также соседние регионы.

«Для нас действительно это большое событие. Сохранили наш коллектив и очень рады, что начали снова оперировать», — рассказывает заведующий хирургическим отделением Сергей Хенкин.

Операции возобновили 16 января. Новые пациенты поступили в больницу чуже ерез два дня после открытия. Сегодня, 19 января, хирурги провели первые три плановые операции.

Возможности хирургического блока позволяют проводить до 10 операций в сутки. Основную массу пациентов ожидают на следующей неделе.

Планируется, что на следующей неделе большая часть коечного фонда будет заполнена. Сейчас в отделении хирургии 45 коек.

Также стало известно, что бийчане требуют врачей скорой надевать бахилы, а медики против.

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