По талонам предлагают продавать россиянам маски и перчатки

«Прошу Вас рассмотреть возможность внедрения в розничную торговлю „карточной системы“ для приобретения товаров, необходимых для профилактики заражения в тех регионах, где это будет иметь смысл и не будет противоречить уже принятым мерам безопасности», — цитирует депутата РИА Новости.
Депутат ссылается на то, что в условиях коронавируса на средства защиты сильно взлетели цены.
«Если до пандемии розничная цена на медицинскую маску составляла 5−15 рублей, то сегодня можно встретить цены от 50 до 300 рублей за маску», — отмечает Петров.
Выросла стоимость на перчатки и антисептики. В некоторых городах ситуацией воспользовались спекулянты, которые торгуют средствами защиты по завышенным в несколько раз ценам.
Депутат Петров считает, что такие факты создают атмосферу недоверия и тревоги. Он уверен: реализация масок и перчаток при помощи персональных карточек-талонов снизит их розничную стоимость и поможет побороть спекуляцию, пишет ura.ru.
Ранее Минздрав РФ предупредил об опасности нарушения масочного режима. Если россияне не будут соблюдать масочный режим, то эпидемия коронавируса будет распространяться с новой силой, что в итоге приведёт к ужесточению ограничительных мер.
В Алтайском крае с 12 мая вводят режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Решение приняли на основании рекомендаций регионального Роспотребнадзора. Соответствующий указ подписал губернатор края Виктор Томенко.
«Предписано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски для защиты дыхательных путей одноразового (многоразового) использования, респираторы при нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций», — сообщает оперштаб.