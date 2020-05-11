По талонам предлагают продавать россиянам маски и перчатки

Маски, перчатки и санитайзеры следует продавать россиянам по талонам — с таким предложением к главе Минпромторга Денису Мантурову обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

«Прошу Вас рассмотреть возможность внедрения в розничную торговлю „карточной системы“ для приобретения товаров, необходимых для профилактики заражения в тех регионах, где это будет иметь смысл и не будет противоречить уже принятым мерам безопасности», — цитирует депутата РИА Новости.

Депутат ссылается на то, что в условиях коронавируса на средства защиты сильно взлетели цены.

«Если до пандемии розничная цена на медицинскую маску составляла 5−15 рублей, то сегодня можно встретить цены от 50 до 300 рублей за маску», — отмечает Петров.

Выросла стоимость на перчатки и антисептики. В некоторых городах ситуацией воспользовались спекулянты, которые торгуют средствами защиты по завышенным в несколько раз ценам.

Депутат Петров считает, что такие факты создают атмосферу недоверия и тревоги. Он уверен: реализация масок и перчаток при помощи персональных карточек-талонов снизит их розничную стоимость и поможет побороть спекуляцию, пишет ura.ru.

Маски. Коронавирус. Анна Зайкова.

Ранее Минздрав РФ предупредил об опасности нарушения масочного режима. Если россияне не будут соблюдать масочный режим, то эпидемия коронавируса будет распространяться с новой силой, что в итоге приведёт к ужесточению ограничительных мер.

В Алтайском крае с 12 мая вводят режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Решение приняли на основании рекомендаций регионального Роспотребнадзора. Соответствующий указ подписал губернатор края Виктор Томенко.