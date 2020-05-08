Масочный режим вводят в Алтайском крае с 12 мая

Решение приняли на основании рекомендаций регионального Роспотребнадзора. Соответствующий указ подписал губернатор края Виктор Томенко.
«Предписано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски для защиты дыхательных путей одноразового (многоразового) использования, респираторы при нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций», — сообщает оперштаб.
Документ вступает в силу с 12 мая.
Напомним, масочный режим в регионе вводят на фоне ослабления ограничительных мероприятий — возобновили работу парикмахерские, некоторые непродовольственные магазины и не только.
Также на улицах увеличилось количество людей, вышедших на работу, вырос пассажиропоток.
Согласно мониторингу Роспотребнадзора, дефицита масок в торговле нет, нехватка наблюдается только в двух муниципальных образованиях края.
По данным на 8 мая, количество зараженных в регионе — 621 человек, в том числе 67 детей.
Ранее полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло заявил, что единую систему цифровых пропусков внедрят во всех регионах Сибири, но сделают это при необходимости.