Масочный режим вводят в Алтайском крае с 12 мая

Решение приняли на основании рекомендаций регионального Роспотребнадзора. Соответствующий указ подписал губернатор края Виктор Томенко.

«Предписано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски для защиты дыхательных путей одноразового (многоразового) использования, респираторы при нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций», — сообщает оперштаб.