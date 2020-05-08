В Алтайском крае ослабляют самоизоляцию, но вводят обязательный масочный режим

Условия введения масочного режима будут определены отдельным документом правительства региона. В нем пропишут список мест с обязательным ношением масок, а также общие правила.
Масочный режим вводится по рекомендации санитарных властей на фоне ослабления ограничительных мероприятий, например разрешение на возобновление работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов, а также увеличения количества жителей вышедших на работу, роста пассажиропотока.
Иными словами участившиеся контакты необходимо ограничивать индивидуальными средствами защиты.
Дефицит масок в торговле также теперь не столь острый, по данным Роспотребнадзора он наблюдается только в двух муниципальных образованиях края.