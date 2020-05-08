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Здоровье

В Алтайском крае ослабляют самоизоляцию, но вводят обязательный масочный режим

С 12 мая в Алтайском крае могут ввести обязательный масочный режим. Точная дата пока не определена, утвердить ее оперштаб может уже сегодня, 8 мая.

Работа экстренных ведомств и коммунальных служб во время пандемии.
Работа экстренных ведомств и коммунальных служб во время пандемии.
Дмитрий Лямзин.

Условия введения масочного режима будут определены отдельным документом правительства региона. В нем пропишут список мест с обязательным ношением масок, а также общие правила.

Масочный режим вводится по рекомендации санитарных властей на фоне ослабления ограничительных мероприятий, например разрешение на возобновление работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов, а также увеличения количества жителей вышедших на работу, роста пассажиропотока.

Иными словами участившиеся контакты необходимо ограничивать индивидуальными средствами защиты.

Дефицит масок в торговле также теперь не столь острый, по данным Роспотребнадзора он наблюдается только в двух муниципальных образованиях края.

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