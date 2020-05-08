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Жизнь

Единую систему пропусков внедрят во всех регионах Сибири — полпред Меняйло

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло заявил, что единую систему электронных пропусков внедрят во всех регионах Сибирского федерального округа, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Сергей Иванович Меняйло.
Сергей Иванович Меняйло.
Анна Зайкова.

«Вопрос этот решен, это вопрос только времени. Но, подчеркиваю, все будет зависеть от складывающейся обстановки. Если обстановка будет ухудшаться, он будет введен. Если она не будет ухудшаться, то может быть введен, но условия его соблюдения будут более мягкие», — уточнил Меняйло.

Он подчеркнул, что внедрение действующей сейчас в Москве единой системы электронных пропусков на последнем совещании поддержали все губернаторы Сибири.

Примечательно, что ранее томский губернатор заявил об унизительности электронных пропусков, назвав это избыточной мерой.

«Посмотрим на нее и будем у себя внедрять. Сегодня регионы готовятся к этому. Я думаю, это будет правильно. Мы этот вопрос еще раз окончательно обсудим на заседании координационного штаба с участием губернаторов», — добавил Меняйло.

Напомним, с 15 апреля для передвижения по Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск, включающий три вида документа.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко решил ослабить режим самоизоляции, но при этом вводит обязательный масочный режим.

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