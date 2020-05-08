«Вопрос этот решен, это вопрос только времени. Но, подчеркиваю, все будет зависеть от складывающейся обстановки. Если обстановка будет ухудшаться, он будет введен. Если она не будет ухудшаться, то может быть введен, но условия его соблюдения будут более мягкие», — уточнил Меняйло.