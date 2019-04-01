В Алтайском крае врачи обзванивают пациентов, побывавших на приеме в поликлиниках в дни, когда там появлялись люди, заболевшие корью. Об этом сообщают читатели altapress.ru. Мы выяснили, почему вокруг кори такой «переполох», и нужно ли ставить прививку.

В Алтайском крае известно о семи официальных случаях заболевания корью. Специалисты пристально наблюдают за всеми, кто контактировал с заболевшими. Корь — очень опасная болезнь с тяжелыми последствиями. О том, как ее распознать и не заразиться, рассказала главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Краткое содержание

Как заражаются корью?

Люди любого возраста, не привитые и не болевшие корью ранее, необычайно восприимчивы к инфекции: практически 100% людей из этой категории заболеют после контакта с больным корью.

Вирус кори живет в окружающей среде от 2 часов и более. Известны случаи передачи инфекции по вентиляционной системе из нижних помещений в верхние. Также зафиксирован случай, когда заболели все, находившиеся в одном самолете с больным корью. Больной корью может чихнуть или кашлянуть и покинуть помещение, а зашедший через 2 часа здоровый человек может заразится.

Инкубационный период (то есть время от контакта с больным до начала болезни) при кори составляет 21 день, однако чаще всего контактные лица заболевают на 8−14 день.

Каковы симптомы кори?

Температура до 40 градусов Цельсия.

Сыпь.

Очень плохое самочувствие , головная боль.

головная боль. Конъюнктивит , светобоязнь.

светобоязнь. Сухой кашель , насморк.

Первый симптом заболевания — высокая температура без причины. На 4−5-й день начинает появляться сыпь (по которой чаще всего устанавливают диагноз, если не было явного контакта с больным и нет эпидемии) с определенной последовательностью высыпания — сначала на лице и шее, на второй день на туловище, затем на разгибательных поверхностях конечностей. С появлением сыпи температура несколько уменьшается.

Сыпь представляет собой круглые пятна диаметром до тех или четырех миллиметров, которые могут «сливаться».

На 4-й день от появления сыпь начинает буреть, температура нормализуется. Пигментация от сыпи держится до полутора недель. Значительно дольше может сохраняться слабость как после гриппа.

Врач. СС0

Как протекает болезнь и каковы последствия кори?

При не осложненном течении кори температура тела нормализуется к четвертому дню от начала высыпаний. При этом повышенной температуры может и не быть вообще.

Тяжелые формы кори сопровождаются высокой температурой, бредом, судорогами, одышкой, синюшностью губ и кожных покровов. Корь может осложняться развитием ложного крупа, который возникает в виде приступа асфиксии.

Среди осложнений кори: энцефалит, пневмония, миокардит, слепота, глухота, тяжелая диарея. Корь может привести к смерти от осложнений, которые могут развиться даже через несколько лет после перенесенной болезни.

Сейчас практически не наблюдается коревой панэнцефалит, когда спустя 7−10 лет после перенесенной кори у человека вдруг появляется раздражительность, затем присоединяются судороги, а через несколько лет возможен летальный исход.

Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до 5 лет и у взрослых людей старше 20 лет. Высока вероятность развития осложнения у беременных — преждевременные роды или самопроизвольный аборт.

Медицина. Здоровье. Врач. Доктор. СС0

Когда обращаться к врачу?

При первых проявлениях кори нужно немедленно обратиться к врачу. Правильнее вызвать медика на дом. В случае обращения в поликлинику — обратиться через фильтр бокс, не заходя в общий центральный вход.

Почему возникают вспышки кори , в частности в Алтайском крае?

В СССР массово прививать от кори начали в 1968 году. К 1980-м годам охват плановыми прививками достиг уровня выше 90%, соответственно и заболеваемость была невысокой. С распадом СССР этот охват начал снижаться (пошла мода на массовый отказ от прививок), а уровень заболеваемости пошел вверх.

Должны быть привиты минимум 50% населения, лучше — 75%. Идеальный охват вакцинацией — более 95% — исключает распространение кори. Как только этот процент снижается, начинаются вспышки заболевания, что и происходит периодически.

Среди всех заболевших корью более половины — взрослые, чаще всего в возрасте от 20 до 39 лет. Высокая заболеваемость объясняется высоким уровнем не привитых (отказники и мигранты).

Лекарства , таблетки , шприц.

Прививка от кори

Прививаться обязательно, учитывая напряженную эпидемиологическую обстановку по заболеваемости корью не только в Алтайском крае, но и в России, считает Ирина Переладова. Прививки против кори ставят все поликлиники Алтайского края бесплатно.