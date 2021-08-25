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Здоровье

Алтайский министр здравоохранения рассказал, почему вакцинировался от короны

Министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова на онлайн-форуме «попытали» на тему вакцинации. Чиновника попросили выложить в открытый доступ QR-коды того, что он поставил прививку.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
zdravalt.ru

Попов ничего подобного делать не стал, а объяснил, что вакцинировался не ради QR-кода.

«Сегодня каждый из нас должен задуматься в первую очередь о безопасности своих близких. Я вакцинировался не для получения QR-кода, а потому что забочусь о своих родных, в том числе родителях и ребенке», — сказал чиновник.

Он также добавил, что пока не существует утвержденного определенного защитного уровня антител и, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител.

Ранее губернатор Виктор Томенко объяснил, почему привился.

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