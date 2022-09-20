Почему яйца полезно добавлять в рацион, рассказала врач

Яйца — в том числе желток — полезно включать в рацион, заявила эндокринолог Мария Калошина. Об этом пишет News.ru.

По словам Калошиной, в желтках содержатся жирные кислоты, витамины A, D и E, а также лецитин, способствующий нормальной работе мозга и печени.

А еще желток включает в себя 0,6 граммов холестерина. Это, как уточняет врач, норма для организма.

Также, добавила она, яйца — хороший источник белка.

Бекон добавлять в яичницу не следует, утверждает Мария Калошина.

Кроме того, не стоит жарить яйца. Тогда они выделяют насыщенные жирные кислоты, влияющие на обмен липидов.

Чтобы сделать блюдо полезнее, лучше добавить в него полиненасыщенные кислоты. Они содержатся в орехах, рыбе, авокадо и молочке, рассказала эксперт.