Почему яйца полезно добавлять в рацион, рассказала врач

По словам Калошиной, в желтках содержатся жирные кислоты, витамины A, D и E, а также лецитин, способствующий нормальной работе мозга и печени.
А еще желток включает в себя 0,6 граммов холестерина. Это, как уточняет врач, норма для организма.
Также, добавила она, яйца — хороший источник белка.
Бекон добавлять в яичницу не следует, утверждает Мария Калошина.
Кроме того, не стоит жарить яйца. Тогда они выделяют насыщенные жирные кислоты, влияющие на обмен липидов.
Чтобы сделать блюдо полезнее, лучше добавить в него полиненасыщенные кислоты. Они содержатся в орехах, рыбе, авокадо и молочке, рассказала эксперт.