Почти 1,2 млн алкоголиков в России насчитал Минздрав

В 2021 году в России насчитывалось 1 млн 190 тыс. людей с алкогольной зависимостью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Минзрава Олега Салагая.

«У нас в 2021 году более 1 млн 190 тыс. человек жило с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы. Это цифра чрезвычайно большая», — заявил Салагай.

При этом с потреблением алкоголя связаны около 70% смертей от цирроза печени. Кроме того, 60% смертей от кардиомиопатии и почти половина смертей от панкреатита на территории страны также связаны с алкоголизмом.

Однако, как заявил Салагай, количество алкоголиков в России за последнее время заметно снизилось. Так, с 2008 по 2021 год в стране потребление алкоголя снизилось почти на 40%.

Ранее боец ММА уличил Александра Емельяненко в пристрастии к алкоголю.