Боец ММА уличил Емельяненко в пристрастии к алкоголю

Образ жизни Емельяненко спортсмен охарактеризовал так: «Умный учится на ошибках чужих, а дурак — на своих».

Боец ни разу не выиграл поединок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, указал Шлеменко. Он уверен — Емельяненко-младший своим примером демонстрирует, что нужно вести здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Российские СМИ сообщали, что бойца госпитализировали в реабилитационный центр. И что он не может пройти медкомиссию для участия в бое с Вячеславом Дациком.

Между тем патриарх Кирилл восхитился старшим братом скандально известного бойца — Федором Емельяненко.

Ранее Александра Емельяненко отстранили от боя в Тюмени «за неспортивное поведение» — не сдал анализы. Также боец отрицал «пьяные гастроли» в Барнауле: «Это выдумали злые языки и завистники». После поездки в Барнаул компания М-1 Global разорвала с Александром Емельяненко контракт.