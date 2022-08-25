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Спорт

Боец ММА уличил Емельяненко в пристрастии к алкоголю

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко оценил тягу Александра Емельяненко к алкоголю, пишет Metaratings.

Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко.
emelyanenko.com

Образ жизни Емельяненко спортсмен охарактеризовал так: «Умный учится на ошибках чужих, а дурак — на своих».

Боец ни разу не выиграл поединок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, указал Шлеменко. Он уверен — Емельяненко-младший своим примером демонстрирует, что нужно вести здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Российские СМИ сообщали, что бойца госпитализировали в реабилитационный центр. И что он не может пройти медкомиссию для участия в бое с Вячеславом Дациком.

Между тем патриарх Кирилл восхитился старшим братом скандально известного бойца — Федором Емельяненко.

Ранее Александра Емельяненко отстранили от боя в Тюмени «за неспортивное поведение» — не сдал анализы. Также боец отрицал «пьяные гастроли» в Барнауле: «Это выдумали злые языки и завистники». После поездки в Барнаул компания М-1 Global разорвала с Александром Емельяненко контракт.

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