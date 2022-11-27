Почти 100 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 97 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В ковидные госпитали за сутки попали восемь человек. Среди заболевших за этот период смертей не зарегистрировано.

За указанный период выздоровел 91 житель Алтайского края.

Диагноз «коронавирус» в России подтвердился у 5,9 тыс. человек. За сутки в стране скончался 51 больной.

В медучреждение за это время попал еще 661 россиянин. Побороли инфекцию и получили справки о выздоровлении в стране 4,7 тыс. человек.

Ранее стало известно, что постановления об обязательной вакцинации от COVID-19 отменили в Алтайском крае.