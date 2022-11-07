Постановления об обязательной вакцинации от COVID-19 отменили в Алтайском крае

Постановления об обязательной вакцинации от ковида отменили в Алтайском крае.

Главный санитарный врач региона Ирина Пащенко подписала постановление, по которому документы об обязательной вакцинации утратили силу. Его опубликовали на сайте краевого Роспотребнадзора.

Постановление об обязательной вакцинации вступило в силу в июле 2021 года. Оно затронуло работников торговли, услуг, образования, здравоохранения, энергетики и ЖКХ, органов власти, полицейских и граждан старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Почему постановления отменили, не известно. Заболевшие COVID-19 по-прежнему отмечаются в Алтайском крае.

Ранее алтайскую больницу оштрафовали за распространение коронавируса.