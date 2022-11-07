7 ноября
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Здоровье

Постановления об обязательной вакцинации от COVID-19 отменили в Алтайском крае

Постановления об обязательной вакцинации от ковида отменили в Алтайском крае.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

Главный санитарный врач региона Ирина Пащенко подписала постановление, по которому документы об обязательной вакцинации утратили силу. Его опубликовали на сайте краевого Роспотребнадзора.

Постановление об обязательной вакцинации вступило в силу в июле 2021 года. Оно затронуло работников торговли, услуг, образования, здравоохранения, энергетики и ЖКХ, органов власти, полицейских и граждан старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Почему постановления отменили, не известно. Заболевшие COVID-19 по-прежнему отмечаются в Алтайском крае.

Ранее алтайскую больницу оштрафовали за распространение коронавируса.

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