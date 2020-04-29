Почти 300 сотрудников российских колоний заразились коронавирусом

На 28 апреля учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено около 19 тыс. лабораторных исследований на COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в колонии в Еврейской автономной области началась вспышка коронавирусной инфекции. Власти назвали ситуацию напряженной и ожидают росту числа зараженных в ближайшие дни, говорилось на сайте правительства региона.

«Четверо пациентов уже полностью выздоровели и выписались из инфекционной больницы, еще четверо готовятся на выписку. Один пациент в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, но прогноз у него благоприятный», — заявил и.о. заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.