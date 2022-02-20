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Здоровье

«Показатели радуют». На Алтае посчитали онкобольных, выявленных в 2021 году после «провальной ситуации»

В Алтайском крае в 2021 году выявили более 11,3 тыс. случаев злокачественных новообразований — это сопоставимо со средними ежегодными цифрами, типичными для региона, сообщает краевой минздрав.

Онкологический диспансер.
Онкологический диспансер.
Анна Зайкова.

Более половины из 11,3 тыс. случаев онкопатологий (56,9%) диагностировали на I и II стадии, когда они уверенно поддаются лечению.

«Эти показатели нас очень радуют, ведь они означают, что „провальная“ ситуация 2020 года с его ковидными приостановками плановой медицинской помощи в крае, наконец-то выровнялась. Пациенты со злокачественными патологиями не были упущены, они дошли до специализированных онкологических учреждений, где получат необходимую медицинскую помощь в полном объеме», — подчеркнул главврач Алтайского краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов.

В минздраве отметили, что структура онкозаболеваемости в крае остается традиционной на протяжении последних лет.

«У мужчин в „тройке лидеров“ — опухоли бронхолегочной системы (20,8%), предстательной железы (13,7%) и кожи (10,4%). У женщин чаще всего выявляется рак молочной железы (20,2%), кожи (14,7%) и тела матки (7,8%)», — указали в ведомстве.

При этом наблюдается тенденция к увеличению возрастного порога: максимальный уровень совокупной онкологической заболеваемости в 2021 году зафиксировали в возрастной группе 70−74 года (в 2020 году — 65−69 лет).

Капельница. Лечение.
Капельница. Лечение.
pixabay.com.

В регионе продолжает расти количество пациентов, переживших пять лет и более с момента постановки диагноза.

«За последние 10 лет этот показатель вырос с 52,8% до 58,9%, и на сегодняшний день превышает среднероссийский на 3,5%. Всего на диспансерном учете в Алтайском крае на конец 2021 года состоит более 71 тыс. онкопациентов. „Пятилетняя выживаемость“ — один из ключевых показателей в онкологии. Это не значит, что пациент проживет только пять лет. Он может прожить очень длинную и здоровую жизнь после успешного лечения рака, но именно первые пять лет наступления ремиссии играют решающую роль — после этого „рубежа“ риск рецидива становится минимальным.», — подчеркнули в минздраве.

Вихлянов отметил, что онкологическую службу Алтайского края за последние три года переоснастили современным диагностическим и лечебным оборудованием.

«Онкологи краевого, бийского и рубцовского онкодиспансеров внедрили в рутинную практику целый ряд современных эффективных методик. А в лекарственной терапии онкопациентов и вовсе произошла настоящая революция: благодаря препаратам нового поколения некоторые виды рака, в лечении которых врачи ранее были беспомощны, сегодня уверенно контролируются», — добавил главный внештатный онколог минздрава Алтайского края.

Ранее altapress.ru рассказал, что изменилось в работе алтайского онкодиспансера и как это отразится на пациентах.

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