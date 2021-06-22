Как рассказала диетолог, гречка, пшенка и овсянка так же полезны, как киноа, полба или дикий рис, а обычное молоко не обязательно без причины менять на растительное. Кроме того, популярный чай матча ничем не хуже обыкновенного зеленого.

Комиссарова уверена, что вид муки не влияет на ее полезные свойства: неважно, рисовая она, овсяная или пшеничная, главное, чтобы продукт был обойным и цельнозерновым. Кроме того, специалист посоветовала не покупать дорогие масла авокадо, кокосовое, кунжутное — лучше просто употреблять разные: жарить на топленом сливочном, а в салат добавлять оливковое.

«Модные» семена чиа легко можно заменить фруктами, овощами, орехами или семенами льна. А фруктоза, сироп топинамбура, нектар агавы или кокосовый сахар не являются эффективными сахарозаменителями, — добавила Альбина Комиссарова.

Ранее эндокринолог санкт-петербургской «СМ-Клиники» Виктория Гончар назвала 5 продуктов для женского здоровья.