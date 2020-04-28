Полезные для очистки сосудов продукты назвали медики

Эксперты советуют чаще употреблять ряд продуктов и напитков, чтобы очистить сосуды. Так, сок лимона быстро расщепляет излишний жир, а также тонизирует сосудистую стенку. Мед расширяет сосуды и эффективно уничтожают холестериновые бляшки, пишет «Росбалт».
Полезными свойствами обладают грецкие орехи, а также продукты, в которых содержится клетчатка, пектин и жирные кислоты — это тунец, скумбрия, палтус, семга, льняное, оливковое и кунжутное масла, зеленый чай, отруби, бобовые, зелень, фрукты, ревень, пастернак, капуста, свекла, яблоки, ягоды и абрикосы.
Ранее ученые рассказали, какие продукты могут спасти от деменции.
Согласно выводам ученых, у тех пожилых людей, чьи рационы состояли в основном из колбас, крахмалистых продуктов и закусок, а также печенья и пирожных, быстрее развивалась деменция.
А вот у людей, которые употребляли более здоровые и разнообразные продукты, такой проблемы не было.
Отмечается, что участники исследования, не страдающие деменцией, ели мясо или птицу с разнообразными гарнирами и дополнениями, включающими фрукты, овощи и морепродукты.