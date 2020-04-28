Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Полезные для очистки сосудов продукты назвали медики

Первыми вестниками образования холестериновых бляшек, которые ведут к атеросклерозу, инфаркту или инсульту, могут быть такие симптомы, как частые головные боли, зябкость рук и ног, нервное напряжение, понижение жизненного тонуса, ухудшение памяти и зрения, хроническая усталость, предупреждают медики, пишет Polemika.com.

Алтайский мед.
Алтайский мед.
Анна Зайкова

Эксперты советуют чаще употреблять ряд продуктов и напитков, чтобы очистить сосуды. Так, сок лимона быстро расщепляет излишний жир, а также тонизирует сосудистую стенку. Мед расширяет сосуды и эффективно уничтожают холестериновые бляшки, пишет «Росбалт».

Полезными свойствами обладают грецкие орехи, а также продукты, в которых содержится клетчатка, пектин и жирные кислоты — это тунец, скумбрия, палтус, семга, льняное, оливковое и кунжутное масла, зеленый чай, отруби, бобовые, зелень, фрукты, ревень, пастернак, капуста, свекла, яблоки, ягоды и абрикосы.

Ранее ученые рассказали, какие продукты могут спасти от деменции.

Согласно выводам ученых, у тех пожилых людей, чьи рационы состояли в основном из колбас, крахмалистых продуктов и закусок, а также печенья и пирожных, быстрее развивалась деменция.

А вот у людей, которые употребляли более здоровые и разнообразные продукты, такой проблемы не было.

Отмечается, что участники исследования, не страдающие деменцией, ели мясо или птицу с разнообразными гарнирами и дополнениями, включающими фрукты, овощи и морепродукты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость