Полезные для очистки сосудов продукты назвали медики

Первыми вестниками образования холестериновых бляшек, которые ведут к атеросклерозу, инфаркту или инсульту, могут быть такие симптомы, как частые головные боли, зябкость рук и ног, нервное напряжение, понижение жизненного тонуса, ухудшение памяти и зрения, хроническая усталость, предупреждают медики, пишет Polemika.com.