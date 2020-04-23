Ученые рассказали, какие продукты могут спасти от деменции

Ученыe из университетa Бордо (Франция) выяснили, какие сочетания продуктов оказывают позитивное влияние на мозг, позволяя, таким образом, сохранить здравый ум в старости, сообщают « Известия » со ссылкой на публикацию в журнале Neurology Американской академии неврологии.

Свои выводы французские специалисты сделали после исследования, которое началось еще в 2015 году. В нем приняли участие участвовали 627 пожилых людей cо средним возрастом 78 лет.

209 из них был поставлен диагноз «деменция», а у 418 пожилых людей — нет.

На старте исследования участники заполнили опросник, в котором указали, какие продукты они употребляли в течение последнего годa и как частo. После этого за ними наблюдали и периодически проводили медосмотры.

Согласно выводам ученых, у тех пожилых людей, чьи рационы состояли в основном из колбас, крахмалистых продуктов и закусок, а также печенья и пирожных, быстрее развивалась деменция.

А вот у людей, которые употребляли более здоровые и разнообразные продукты, такой проблемы не было.

Старость. CCO.

Отмечается, что участники исследования, не страдающие деменцией, ели мясо или птицу с разнообразными гарнирами и дополнениями, включающими фрукты, овощи и морепродукты.

Диагноз «деменция» сегодня ставят все большему количеству пожилых людей. Наиболее частая причина — болезнь Альцгеймера и сосудистые поражения головного мозга. У заболевания три стадии — легкая, умеренная и выраженная. И если на первой стадии человек вполне может жить один и справляться с бытовыми задачами, то на последней выпадает из социума полностью и требует круглосуточного присмотра и ухода.

Первые признаки деменции легко заметить: человек долго подбирает слова, выбирая нужное, постоянно теряет нить разговора. Теряется инициатива, ориентация, портится настроение, возникают сложности при выполнении каких-либо нетрудных действий.