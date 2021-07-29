Полный курс вакцинации прошли 21,3 млн россиян

Полный курс вакцинации против коронавируса прошли 21,3 млн жителей России, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Спутником V» привились около 20 млн россиян, «ЭпиВакКороной» — около 1 млн россиян, «КовиВаком» — около 300 тыс. россиян.

29 июня Кремль отказался от плана вакцинировать все 60% населения. Ранее власти хотели привить максимум 35% россиян, пишет polit.ru. Считалось, что доля переболевших также обеспечит достижение коллективного иммунитета.

Между тем глава ВОЗ заявил, что к сентябрю должно быть привито 10% населения каждой страны, чтобы победить пандемию.

Однако председатель правительства РФ Михаил Мишустин потребовал достичь не менее 80% коллективного иммунитета в России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.