29 июля 21°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Полный курс вакцинации прошли 21,3 млн россиян

Полный курс вакцинации против коронавируса прошли 21,3 млн жителей России, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«КовиВак», вакцина от коронавируса.
«КовиВак», вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

«Спутником V» привились около 20 млн россиян, «ЭпиВакКороной» — около 1 млн россиян, «КовиВаком» — около 300 тыс. россиян.

29 июня Кремль отказался от плана вакцинировать все 60% населения. Ранее власти хотели привить максимум 35% россиян, пишет polit.ru. Считалось, что доля переболевших также обеспечит достижение коллективного иммунитета.

Между тем глава ВОЗ заявил, что к сентябрю должно быть привито 10% населения каждой страны, чтобы победить пандемию.

Однако председатель правительства РФ Михаил Мишустин потребовал достичь не менее 80% коллективного иммунитета в России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость