Полпред президента заявил о низком уровне медпомощи и высоких ценах в Крыму

«Одна из проблем — неукомплектованность медицинскими кадрами, отмечается низкий уровень оказания медпомощи <в Крыму>", — сказал он 21 мая на совещании об обеспечении безопасности предстоящего курортного сезона, которое проводил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Сложности с медобслуживанием испытывают военнослужащие и члены их семей, которые переезжают на полуостров из других российских регионов.
«Уровень цен на основные продукты питания, топливо и услуги в Республике Крым и Севастополе превышает на 9−16% уровень по Южному федеральному округу», — сказал Устинов, пишет РИА Новости.
По данным Росстата, по состоянию на 1 января средняя заработная плата в Республике Крым составляла 28 тыс. 400 рублей, а в городе Севастополе — 31 тыс. 800 рублей.
Сколько стоит отдых в Крыму
Ранее глава Комитета парламента Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что отдых на полуострове летом 2019 года в среднем обойдется туристам примерно в 2,8 тыс. рублей в день.
«Республика Крым — самый популярный в стране курорт, где отдыхающие в этом году планируют провести свои отпуска. Причем спрос на отдых в Крыму есть до конца года. Средняя стоимость отдыха в Крыму составит 2,8 тыс. рублей в день. Стоимость зависит от комфортабельности номеров, питания и дополнительных услуг», — заявил чиновник.