Полпред президента заявил о низком уровне медпомощи и высоких ценах в Крыму

Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов считает, что в Крыму низкий уровень оказания медицинской помощи, пишет ТАСС.

«Одна из проблем — неукомплектованность медицинскими кадрами, отмечается низкий уровень оказания медпомощи <в Крыму>", — сказал он 21 мая на совещании об обеспечении безопасности предстоящего курортного сезона, которое проводил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Сложности с медобслуживанием испытывают военнослужащие и члены их семей, которые переезжают на полуостров из других российских регионов.

«Уровень цен на основные продукты питания, топливо и услуги в Республике Крым и Севастополе превышает на 9−16% уровень по Южному федеральному округу», — сказал Устинов, пишет РИА Новости.

По данным Росстата, по состоянию на 1 января средняя заработная плата в Республике Крым составляла 28 тыс. 400 рублей, а в городе Севастополе — 31 тыс. 800 рублей.

Сколько стоит отдых в Крыму

Ранее глава Комитета парламента Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что отдых на полуострове летом 2019 года в среднем обойдется туристам примерно в 2,8 тыс. рублей в день.