Получим настоящую смертность. Медики и их пациенты бьют тревогу из-за запрета на работу клиник

Медицина в Алтайском крае приостановила работу в связи с распространением нового коронавируса. Указом губернатора разрешено принимать только экстренных больных, а плановая помощь невозможна. Пациенты из городов и сел региона опасаются, что им никто не поможет в болезни, а врачи пишут во все инстанции о том, что медицинскому бизнесу грозит разорение, и людские потери будут несоизмеримо больше, чем смертность от коронавируса.

Разрешить , но запретить

Плановую помощь приостановили не только в частных, но и в государственных учреждениях здравоохранения. То есть вся медицина Алтайского края теперь работает на прием либо экстренных больных, либо пациентов с подозрением на коронавирус.

Частные клиники всецело подготовились к работе в условиях пандемии: разделили потоки, пациентов, усилили меры эпидемиологической безопасности, отправили в самоизоляцию весь персонал, который может работать из дома. Но этого оказалось недостаточно. Принимать пациентов им все равно запретили.

Указ президента от 2 апреля № 239 поручает губернаторам разработать ограничительные меры и «приостановить деятельность организаций, за исключением медицинских и аптечных». То есть медики и фармацевты должны работать в прежнем режиме. Но многие регионы по-своему поняли это поручение.

В последней редакции указа губернатора Алтайского края № 44 от 6 апреля говорится о том, что медорганизациям запрещены все виды плановой помощи, профосмотры и диспансеризации. Врачи находят в этом прямое противоречие указу президента.

«Медицинское сообщество очень ждало списка организаций, которым разрешено работать в период самоизоляции, — рассказывает депутат Барнаульской городской Думы, заместитель председателя комитета по социальной политике, доктор мед наук Алексей Маликов. — И мы были крайне удивлены. В этом же нет никакого здравого смысла».

В перечне разрешенных видов деятельности 42 позиции. Там есть все, от добычи полезных ископаемых до производства мебели и продаж животных оптом. Но нет медицинских организаций.

Медицина. ССО.

Строгий надзор

В соседней Новосибирской области и многих других регионах все клиники работают в штатном режиме, усилив противоэпидемические меры и регулярно проверяя медперсонал на коронавирус.

В Алтайском крае медики лишились возможности оказывать плановую помощь, которая, если говорить о частных клиниках, иногда составляет до 50% от всего объема услуг.

Надзорные органы требуют полной остановки работы частников под предлогом запрета на плановую медпомощь. Об этом говорится в письме председателя комитета по здравоохранению Алтайской торгово-промышленной палаты Владимира Куликова губернатору региона Виктору Томенко.

От имени многих представителей частной медицины края он настоятельно просит «пресечь незаконные требования надзорных органов и восстановить работу клиник».

Не дожидаясь ухудшения

Борьба с коронавирусом отодвинула на второй план хронических больных, которые фактически остались без должного надзора со стороны медиков. Об этом говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, комментируя возможность отложить плановую помощь.

«Если человек чувствует, что его хроническая болезнь переходит в фазу обострения, он не должен думать, что сейчас всем не до него. Он обязан обратиться к врачу вовремя, не дожидаясь ухудшения состояния», — считает министр.

На деле хронические больные без надзора и возможности обратиться в клинку очень быстро переходят в разряд экстренных.

Медицина. Больница. unsplash.com

Что будет с пациентами

Даже до введения всех мер по коронавирусу государственное здравоохранение с трудом справлялось с потоком пациентов. Сейчас, когда больницы перепрофилируются в монопрофильные госпитали, плановая помощь прекратилась вовсе.

«Даже представить себе невозможно, сколько плановых пациентов, которым отказывали из-за коронавируса, через месяц хлынет в учреждения здравоохранения, — говорит Алексей Маликов. — Абсолютно точно, что стандарты оказания медпомощи серьезно пострадают».

Приостановка плановых осмотров, по мнению врачей, грозит необратимыми последствиями.

«Мы получим всплеск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, туберкулеза и других, — считает Алексей Маликов. — Без плановых осмотров и диагностики эти болезни нельзя будет выявить и вовремя начать лечить. Сейчас приостановлена плановая помощь в тех областях медицины, где количество больных и смертность кратно выше, чем от коронавируса».

Медицина СС0

Что будет с частными клиниками

Запрет на работу частных клиник существенно повлияет не только на здоровье населения, но и на сам медицинский бизнес. «Частные клиники — неотъемлемая часть здравоохранения страны, — говорит Маликов. — Эти „коронавирусные“ нововведения способны похоронить всю систему».

Многие владельцы клиник видят в жестких ограничительных мерах политическую подоплеку и даже предполагают, что таким образом государственная медицина решает проблему нехватки кадров: врачам в период безработицы придется уйти из частного бизнеса в госсектор.

Очевидно, что медицинскому предпринимательству края угрожает потеря значительной части дохода без каких либо реальных надежд на компенсации. Это приведет к разорению и уничтожению большей части системы, в которой задействованы тысячи высококлассных специалистов.

Озабочены такой ситуацией медики по всей стране. Национальная ассоциация негосударственных медицинских организаций отправила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Суть его сводится к предложениям перераспределить медпомощь: частники готовы принять плановых больных, которым не могут оказать помощь в государственных больницах, перепрофилирующихся под коронавирус. Среди предложений также есть снятие ограничения по использованию средств ОМС и предоставление налоговых льгот медбизнесу.