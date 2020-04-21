Полувоенный сценарий: глава Минздрава рассказал, когда пройдет острота ситуации с Covid-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету, сообщает ТАСС .

К нормальной жизни, по его прогнозу, страна вернется, когда появится эффективное лечение инфекции, заявил министр в эфире телеканала «Россия 24». По словам Мурашко, в дальнейшем все будет зависеть от методов лечения вируса.

Подготовка регионов к борьбе с болезнью проходит по полувоенному сценарию, пишет ТАСС.

В регионах сформирован минимальный объем стационаров, в случае необходимости он будет наращиваться, в том числе с помощью переброски специалистов из других регионов, сообщил министр здравоохранения.

На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ президент Владимир Путин заявил, что благодаря принятым мерам удалось затормозить процесс проникновения инфекции в регионы.