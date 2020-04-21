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Здоровье

Полувоенный сценарий: глава Минздрава рассказал, когда пройдет острота ситуации с Covid-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету, сообщает ТАСС.

Глава Минздрава Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Михаил Мурашко.
roszdravnadzor.ru

К нормальной жизни, по его прогнозу, страна вернется, когда появится эффективное лечение инфекции, заявил министр в эфире телеканала «Россия 24». По словам Мурашко, в дальнейшем все будет зависеть от методов лечения вируса.

Подготовка регионов к борьбе с болезнью проходит по полувоенному сценарию, пишет ТАСС.

В регионах сформирован минимальный объем стационаров, в случае необходимости он будет наращиваться, в том числе с помощью переброски специалистов из других регионов, сообщил министр здравоохранения.

На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ президент Владимир Путин заявил, что благодаря принятым мерам удалось затормозить процесс проникновения инфекции в регионы.

«Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — сказал глава государства.

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