Полувоенный сценарий: глава Минздрава рассказал, когда пройдет острота ситуации с Covid-19

К нормальной жизни, по его прогнозу, страна вернется, когда появится эффективное лечение инфекции, заявил министр в эфире телеканала «Россия 24». По словам Мурашко, в дальнейшем все будет зависеть от методов лечения вируса.
Подготовка регионов к борьбе с болезнью проходит по полувоенному сценарию, пишет ТАСС.
В регионах сформирован минимальный объем стационаров, в случае необходимости он будет наращиваться, в том числе с помощью переброски специалистов из других регионов, сообщил министр здравоохранения.
На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ президент Владимир Путин заявил, что благодаря принятым мерам удалось затормозить процесс проникновения инфекции в регионы.
«Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — сказал глава государства.