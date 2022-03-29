Попова призвала не расслабляться из-за «пропавшей» пандемии коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока не стоит успокаиваться из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» .

«Сегодня успокаиваться и говорить, что все у нас хорошо и спокойно, не следует», — сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.

Она отметила, что показатели заболеваемости коронавирусом пока еще на достаточно высоком уровне.

Ранее внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов призвал к готовности к новой волне COVID-19.

Правительство РФ тоже готовится к новой волне ковида. Специальные страховые гарантии предусмотрены для медперсонала и водителей скорой помощи, указал премьер-министр Михаил Мишустин.

Когда в России коронавирус вновь станет максимально актуальным, пока неизвестно. Возможно, сразу после спецоперации на Украине.