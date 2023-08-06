Популярная певица бросила пить после того, как растолстела

По словам артистки, из-за алкоголя она очень сильно набрала вес — весила 74,5 килограмма. А раньше могла поправиться только до 70 килограммов, указывает Газета.Ru.

Она призналась, что стала тучной, большой. И в какой-то момент она увидела свое отражение в зеркале и решила, что пить вино каждый день не стоит.

Но тут же призналась, что не уверена, что может раз и навсегда отказаться от пагубной привычки.

Ранее певица Слава заявляла, что многие российские знаменитости употребляют много спиртного, но не показывают этого поклонникам. И написала, что она пила и будет пить. Что она настоящий русский человек и русская женщина.