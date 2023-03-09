9 марта
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Происшествия

Пятилетний мальчик впал в кому после отравления алкоголем

В селе Чулым Новосибирской области мальчик госпитализирован с истощением и алкогольной интоксикацией, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

Ребенок впал в кому, врачи диагностировали — отравление алкоголем.

Семья состоит на учете как неблагополучная — отец и мать злоупотребляют спиртным, пропивают детские пособия. Мальчик и его младшая сестра часто остаются без еды, вещи им приносят соседи.

Обоих малышей уже изымали из семьи, но спустя три месяца вернули родителям, указывает Газета.Ru. Между тем прокуратура Новосибирской области опровергла информацию о том, что ребенок впал в кому после употребления алкоголя. Но подтвердили, что ребенок действительно оказался в больнице с подозрением на отравление.

Между тем в Алтайском крае проверят работу органов опеки после трагедии в Советском районе. Ранее мать заживо сожгла дочь на глазах у брата.

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