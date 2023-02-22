22 февраля
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Жизнь

В Алтайском крае проверят работу органов опеки после трагедии в Советском районе

После трагедии в Советском районе губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал проверить работу органов опеки, сообщает правительство Алтайского края.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Губернатор поручил заместителю председателя правительства края Игорю Степаненко представить доклад о причинах произошедшего.

Он отметил, что необходимо оценить работу органов опеки и попечительства, а также внести новые предложения, чтобы в будущем исключить подобные угрозы в семьях.

Виктор Томенко также поручил сформировать программы сопровождения родителей с психическими заболеваниями.

После трагедии мальчик, свидетель преступления, получает помощь психологов, а затем его отдадут в приемную семью. Старшего сына воспитывает отец, мальчик получает социальную поддержку.

Ранее мать заживо сожгла дочь на глазах у брата.

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