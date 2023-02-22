В Алтайском крае проверят работу органов опеки после трагедии в Советском районе

После трагедии в Советском районе губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал проверить работу органов опеки, сообщает правительство Алтайского края.

Губернатор поручил заместителю председателя правительства края Игорю Степаненко представить доклад о причинах произошедшего.

Он отметил, что необходимо оценить работу органов опеки и попечительства, а также внести новые предложения, чтобы в будущем исключить подобные угрозы в семьях.

Виктор Томенко также поручил сформировать программы сопровождения родителей с психическими заболеваниями.

После трагедии мальчик, свидетель преступления, получает помощь психологов, а затем его отдадут в приемную семью. Старшего сына воспитывает отец, мальчик получает социальную поддержку.

Ранее мать заживо сожгла дочь на глазах у брата.