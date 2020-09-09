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Здоровье

После смерти школьника в Госдуме предложили принудительно диспансеризировать учеников

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил сделать ежегодную диспансеризацию школьников обязательной, сообщает РИА «Новости».

Урок физкультуры на площади БМК
Урок физкультуры на площади БМК
retro.moi-barnaul.ru

С такой инициативой депутат выступил после смерти тюменского одиннадцатиклассника на уроке физкультуры.

Инцидент со школьником произошел 8 сентября в одной из гимназий. Предположительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность, причем юноша занимался спортом и регулярно проходил медосмотры.

«Это не первый случай гибели школьника на уроке физкультуры. В настоящее время установлено добровольное прохождение диспансеризации ребенком в школе. Но, как мы видим, норма „по желанию“ может привести к несвоевременному выявлению серьезного заболевания у ребенка», — отметил член комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Свищев подчеркнул, что профилактический медосмотр школьников необходимо делать каждый год перед началом учебного года или в его начале.

По мнению политика, обязательные профилактические осмотры снизят риск гибели детей в школах.

Ранее в Республике Алтай школьник потерял сознание и умер на уроке физкультуры.

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