После жалобы производитель «Арбидола» отчитался об эффективности препарата против Covid-2019

Фармпроизводитель «Отисифарм» предоставил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разъяснения по рекламе, в которой говорилось, что препарат «Арбидол» эффективен против коронавируса, сообщает РИА Новости .

Содержание ответа не уточняется.

Согласно инструкции к препарату, он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами. Однако, как отмечала руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина, может ли он применяться сейчас для лечения вируса COVID-19 или нет, — для этого требуется дополнительная оценка.

Жалоба

ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата «Арбидол». Ведомство начало изучать вопрос и запросило у производителя разъяснения, пишет bfm.ru.

В итоге ФАС возбудила дело против компании «Отисифарм» из-за подозрения в недостоверной рекламе.

Заключение

В мире еще нет ни одного действенного препарата против нового коронавируса, а вакцина еще только разрабатывается, говорится в заключении ФАС.

Однако в Китае официально признали «Арбидол» лекарством против коронавируса COVID-2019. Он включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования — хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном.

«Арбидол» — один из самых популярных препаратов в России <разработан в 1972 году в СССР>, однако его эффективность подвергалась сомнениям. В России его выпускает компания «Отисифарм», принадлежащая владельцу компании «Фармстандарт» Виктору Харитонину. Его называли другом ответственного за здравоохранение вице-премьера Татьяны Голиковой.