Для борьбы с эпидемией китайцы впервые включили в список препарат, разработанный в СССР

В Китае официально признали «Арбидол» лекарством против коронавируса COVID-2019. Он включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.

Ранее в сообщении официальной газеты компартии упоминалось, что китайские власти рассматривают вариант включения в план лечения коронавируса разработанного в СССР препарата «Арбидол».

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования — хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром, пишут «Ведомости».

Противовирусные препараты включены в план впервые. В предыдущих версиях говорилось, что подтвержденного эффективного противовирусного средства против коронавируса пока нет.

О препарате

«Арбидол» (действующее вещество умифеновир) был разработан в 1970-е годы в СССР.

Китай. Вирус. visualhunt.com

В России его выпускает компания «Отисифарма», принадлежащая владельцу компании «Фармстандарт» Виктору Харитонину, которого называли другом ответственного за здравоохранение вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет The Bell.

Скептики утверждают, что противовирусное действие «Арбидола» клинически не доказано, тем не менее в России он включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Патент на «Арбидол» истек в 2007 году, в Китае его производят в качестве дженерика шесть крупных фармацевтических компаний.

В 2016 году руководитель референс-центра по мониторингу инфекций дыхательных путей Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина говорила, что «Арбидол» эффективен против вируса гриппа, но механизм его действия не установлен.

Китай , вирус. CC0

Товарный знак

На китайском название «Арбидола» у всех китайских производителей звучит и выглядит одинаково, но при написании латиницей часть производителей называют препарат Abidol, часть — Aribidol, часть — выпускают его под собственными товарными знаками, например Jiangsu Lianshui — под маркой ZongTong.

Это обычная практика для производителей дженериков: само вещество уже не запатентовано, но товарный знак «Арбидол» принадлежит «Отисифарму». В Белоруссии, например, тот же препарат производится под маркой «Арпетол».

Доля рынка

В 2019 году «Арбидол» занял четвертое место по продажам на российском рынке противовирусных препаратов с выручкой в 2,5 млрд рублей и долей рынка 8%.

Китай. Вирус. unsplash.com

Горки-400

Ранее сообщалось, что о смертельном китайском коронавирусе Covid-19 писали еще в 1981 году.

Журналист Амир Царфати опубликовал в своем микроблоге снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными.

Эпицентром распространения стал как раз китайский город Ухань.

В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его «родиной» якобы был СССР.

Возможно, это всего лишь интересное совпадение.