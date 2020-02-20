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20 февраля -3°C

Для борьбы с эпидемией китайцы впервые включили в список препарат, разработанный в СССР

В Китае официально признали «Арбидол» лекарством против коронавируса COVID-2019. Он включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.

Карта распространения коронавируса, согласно прогнозам ученых.
Карта распространения коронавируса, согласно прогнозам ученых.
WorldPopProject.

Ранее в сообщении официальной газеты компартии упоминалось, что китайские власти рассматривают вариант включения в план лечения коронавируса разработанного в СССР препарата «Арбидол».

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования — хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром, пишут «Ведомости».

Противовирусные препараты включены в план впервые. В предыдущих версиях говорилось, что подтвержденного эффективного противовирусного средства против коронавируса пока нет.

О препарате

«Арбидол» (действующее вещество умифеновир) был разработан в 1970-е годы в СССР.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
visualhunt.com

В России его выпускает компания «Отисифарма», принадлежащая владельцу компании «Фармстандарт» Виктору Харитонину, которого называли другом ответственного за здравоохранение вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет The Bell.

Скептики утверждают, что противовирусное действие «Арбидола» клинически не доказано, тем не менее в России он включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Патент на «Арбидол» истек в 2007 году, в Китае его производят в качестве дженерика шесть крупных фармацевтических компаний.

В 2016 году руководитель референс-центра по мониторингу инфекций дыхательных путей Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина говорила, что «Арбидол» эффективен против вируса гриппа, но механизм его действия не установлен.

Китай, вирус.
Китай, вирус.
CC0

Товарный знак

На китайском название «Арбидола» у всех китайских производителей звучит и выглядит одинаково, но при написании латиницей часть производителей называют препарат Abidol, часть — Aribidol, часть — выпускают его под собственными товарными знаками, например Jiangsu Lianshui — под маркой ZongTong.

Это обычная практика для производителей дженериков: само вещество уже не запатентовано, но товарный знак «Арбидол» принадлежит «Отисифарму». В Белоруссии, например, тот же препарат производится под маркой «Арпетол».

Доля рынка

В 2019 году «Арбидол» занял четвертое место по продажам на российском рынке противовирусных препаратов с выручкой в 2,5 млрд рублей и долей рынка 8%.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
unsplash.com

Горки-400

Ранее сообщалось, что о смертельном китайском коронавирусе Covid-19 писали еще в 1981 году.

Журналист Амир Царфати опубликовал в своем микроблоге снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными.

Эпицентром распространения стал как раз китайский город Ухань.

В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его «родиной» якобы был СССР.

Возможно, это всего лишь интересное совпадение.

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