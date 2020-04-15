Поставщик бордюров для столичной мэрии стал генподрядчиком строительства новой «инфекционки»

Источник издания утверждает, что «Крост» на стройке работает «в ноль или даже в минус».
Хозяином «Крост» является Алексей Добашину. «Медуза» отмечает, что в 2018 году Добашину выступал доверенным лицом Путина на президентских выборах.
8 апреля стало известно, что московские власти потратят 1,9 млрд рублей на дезинфекцию дорог.
7 апреля «Русская служба Би-би-си» рассказала о том, что в последний рабочий день перед объявлением режима самоизоляции московские власти заключили контракт на закупку бордюров на 3,2 млрд рублей, пишет polit.ru.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать жителям страны пособия в качестве финансовой поддержки во время пандемии коронавируса COVID-19.
«Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — заявил Собянин.
Тесты для руководства
Ранее «Собеседник» нашел в окружении Путина компанию, производящую для руководства тесты на Covid-19.
«Особо тесные отношения у „Эйдоса“ сложились с КамАЗом, для которого специалисты разработали автотренажер управления локомобилем. Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин на последних президентских выборах возглавлял штаб Владимира Путина.
Один из партнеров Валеева по „Эйдос-Медицине“ Рамиль Зайнуллин как раз и является совладельцем компании „Смартлайфкеа“. Той самой, что зарегистрировала в Росздравнадзоре те самые тесты на коронавирус, которые так приглянулись руководству страны», — отмечает «Собеседник».