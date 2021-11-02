Постковидный синдром. Эксперт рассказала, что это такое и как его побороть

Словосочетание «постковидный синдром» все чаще встречается на фоне пандемии коронавируса, которую переживает мир. О том, что это такое и как можно его побороть, рассказала заведующая поликлиникой « Территория здоровья », врач-терапевт Оксана Бережняк.

— Оксана Александровна , что такое синдром после перенесения заболевания COVID-19?

— В начале 2021 года Всемирная организация здравоохранения выпустила обновленные клинические рекомендации по лечению пациентов с COVID-19, в которых дано определение понятию постковидный синдром.

Это комплекс сохраняющихся симптомов, которые развиваются во время или после COVID-19, продолжаются около 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом. Причем, постковидный синдром может возникать вне зависимости от тяжести протекания коронавирусной инфекции — от скрытой до крайне тяжелой формы заболевания.

— Каковы основные симптомы постковидного синдрома?

— К наиболее распространенным симптомам у пациентов, которые перенесли заболевание в тяжелой форме, относят: одышку, повышенную утомляемость, кашель, нарушение сна, когнитивные нарушения, в меньшей степени боль в горле, потерю запаха и вкуса.

У тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в более легкой степени, такие симптомы как потеря запаха и вкуса возникают наиболее часто. Остальные симптомы (одышка, боли в груди, мышцах и суставах, головная боль, усталость, сердцебиение, повышение температуры, когнитивные нарушения, реже проблемы с желудочно-кишечным трактом, тревога и депрессия) тоже встречаются, но в гораздо менее выраженной степени, чем после тяжелой формы COVID-19.

Центр реабилитации «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин

— Почему следует обращаться за реабилитацией , если есть признаки постковидного синдрома?

— В настоящее время известно, что коронавирусная инфекция является очень сложным заболеванием и не менее 70% пациентов, заболевших ковидом, нуждаются в медицинской реабилитации.

Симптомы, о которых мы говорили ранее, по сути, являются проявлением осложнений после коронавирусной инфекции. Курс реабилитации нужен для того, чтобы избежать перерастания данных патологических процессов в хронические проблемы. Грамотно проведенные реабилитационные мероприятия позволяют восстановить здоровье и вернуть человека к полноценному образу жизни.

Хочу обратить внимание, что наиболее высокий риск серьезных осложнений сохраняется в течение первого полугода после перенесенного COVID-19. Это обстоятельство подчеркивает важность реабилитационных мероприятий у данной категории пациентов, а также указывает на необходимость пройти обследование для выявления скрытых (не проявивших себя симптомами) постковидных осложнений. Прежде всего, это важно в отношении осложнений, связанных с поражением нервной и сердечно-сосудистой систем.

— Какую реабилитацию в этом отношении предоставляет центр «Территория здоровья»

— В нашем центре проводится реабилитация по программе ОМС. В рамках данной программы предусмотрено нахождение пациентов в условиях дневного стационара.

Медицинская реабилитация по программе ОМС разработана на основании рекомендаций Минздрава и проходит в течение десяти дней.

Центр реабилитации «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин

На всех этапах осуществляется взаимодействие мультидисциплинарной реабилитационной команды. Она формируется персонифицированно в соответствии с индивидуальным планом реабилитации каждого пациента и включает таких специалистов как врач-терапевт, врач ЛФК, физиотерапевт, психолог.

При наличии сопутствующих заболеваний участие принимают профильные специалисты для коррекции лечебных мероприятий. Реабилитация проводится квалифицированными сотрудниками поэтапно и включает в себя: занятия ЛФК, физиотерапевтическое лечение, массаж, кардиотренировки, ингаляционную терапию, спелеотерапию и психотерапию.

В рамках платных медицинских услуг в нашем центре проводится реабилитация, которая включает в себя четыре пакета в зависимости от времени (дневной или круглосуточный стационар) и набора процедур: Лайт, Стандарт, Комфорт и Премиум, с которыми можно подробно ознакомиться на нашем сайте.

— Как попасть на реабилитацию? Какие процедуры являются наиболее востребованными среди пациентов и действенными?

— Для того, чтобы попасть на реабилитацию в центр «Территория здоровья» в рамках ОМС необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к врачу терапевту и заполнить направление по форме 057у. После этого (в порядке очередности) происходит рассмотрение заявки пациента и после подтверждения пациент поступает на реабилитацию.

На платные программы реабилитации можно попасть без ожидания. Для этого нужно записаться по телефону в консультативную поликлинику «Территория здоровья» на прием к врачу-терапевту.

Центр реабилитации «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин

— Какой результат можно ожидать пациентам после прохождения лечения?

— Основные цели, которые мы ожидаем при проведении программы реабилитационных мероприятий, — это адаптация пациентов к ежедневным физическим нагрузкам, снижение рисков заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, максимально возможное восстановление утраченных функций, стабилизация психоэмоционального состояния, профилактика тромбозов и рецидива заболевания.

На первых этапах нашими задачами являются восстановление вентиляционной способности легких, адаптация легких к увеличению физических нагрузок и снижение частоты приступов одышки, расширение двигательного режима, что влияет на психоэмоциональный статус человека. Стоит отметить, что уменьшаются такие показатели как уровень депрессии и тревоги, безусловно влияющие на качество жизни.

К более долгосрочным целям можно отнести реабилитационные мероприятия, которые направлены на профилактику застойных процессов в организме, предупреждение возникновения повторных заболеваний дыхательной системы, профилактику сосудистых осложнений, тромбообразования, и как итог — снижение инвалидизации и смертности.

Вне всяких сомнений, восстановление после осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, процесс нескорый и время на восстановление зависит от многих факторов, включая возраст и сопутствующие хронические заболевания. Вместе с тем, анализируя данные пациентов, прошедших реабилитацию в нашем центре, можно отметить положительный результат, заключающийся в восстановлении физического и психического здоровья.

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